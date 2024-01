Odore di gas da un appartamento vicino al Santuario di Graglia, in azione i Vigili del Fuoco (foto di repertorio)

Un altro intervento dei Vigili del Fuoco nella mattinata di oggi, 29 dicembre. Nel comune di Graglia alcuni residenti hanno constatato un intenso odore di gas proveniente da un appartamento, situato a poca distanza dal Santuario.

Una volta lanciato l'allarme, le squadre di Biella si sono portate sul posto, insieme ai tecnici preposti. In atto le consuete operazioni per l'individuazione della perdita e la successiva messa in sicurezza.