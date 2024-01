Fuga gas a Vigliano Biellese, intervento in corso dei Vigili del Fuoco (foto di Giacomo Chiarini per newsbiella.it)

Fuga gas a Vigliano Biellese. La segnalazione è arrivata poco prima delle 10.30 di oggi, 29 dicembre, in via Senatore Ferdinando Avogadro. Sul posto i Vigili del Fuoco di Biella che, in breve tempo, hanno individuato la perdita, proveniente da un contatore. In atto le operazioni di messa in sicurezza.