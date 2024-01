Sordevolo, accordo tra Comune ed ITIS di Biella per l’alternanza scuola-lavoro

Il Comune di Sordevolo promuove e sostiene la formazione dei ragazzi delle scuole superiori tramite l’alternanza scuola-lavoro, ritenendola utile per acquisire competenze spendibili sul mercato del lavoro e per orientare le loro scelte future.

Per questo motivo, la Giunta Comunale ha accolto la proposta dell’ITIS “Quintino Sella” di Biella per ospitare gli studenti della scuola in un progetto di alternanza scuola-lavoro, approvando la bozza di convezione inviata dall’ITIS, la quale non prevede costi per il Comune, essendo la copertura assicurativa a carico dell’istituzione scolastica.