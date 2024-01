Nuovi incontri di "In ascolto delle nuove generazioni"

Il Centro per le Famiglie del Consorzio I.R.I.S.- Il Patio, in collaborazione con il Comune di Occhieppo Inferiore e l'Istituto Comprensivo organizza, nell'ambito del Progetto "Di Comune in Comune": una serata per genitori - famiglie, operatori e tutta la comunità educante sull'adolescenza e sulla genitorialità intitolata: "IN ASCOLTO DELLE NUOVE GENERAZIONI" a Occhieppo Inferiore - Polivalente Comunale viale Caralli 7 il 12 gennaio 2024 alle ore 20:30.

Il formatore e pedagogista Davide Fant cercherà di fornire strumenti per " mettersi in ascolto degli adolescenti" e si soffermerà sui vissuti che possono provare i ragazzi di oggi.

L'origine del loro malessere potrebbe derivare anche da una società che richiede di essere sempre più performativi, competitivi e attenti? Cosa possono fare gli adulti per accompagnare queste nuove generazioni?

Rifletteremo insieme sull'opportunità di ripensare gli spazi educativi in famiglia, a scuola e nei loro contesti di vita: nuovi spazi di respiro, desiderio e connessione con se stessi e il mondo.