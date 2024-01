Il magico Presepe Napoletano del '700 di Andrea, tra passione e tradizione FOTO

L'anno passato lo aveva realizzato con sughero e cartone, quest'anno con legno e altro materiale come le tegole vere nei tetti, e il cemento nelle parti di alcune abitazioni. Per Andrea, chiavazzese di adozione, il Presepe Napoletano del '700 è una vera passione: "Ogni anno mi invento qualcosa di nuovo - racconta - , dipende da come sono ispirato. In genere inizio a lavorarci in ottobre: sotto casa ho una mia piccola officina dove ho tutto il necessario per lavorare il legno o il sughero, o comunque i materiali che utilizzo, come anche la corteccia di albero. Quasi ogni giorno mi netto lì, e dedico un po' del mio tempo alla mia creazione. Le statuine le compro praticamente tutto l'anno: nei negozi, su internet. Alcune le ho anche acquistate a Oropa".

Il presepe è un gioiellino: ci sono tantissime statuine, e i dettagli sono la sua vera forza, dall'acqua che scorre nella fontana, alle piccole lucine che sottolineano alcuni angoli, al Das usato per modellare determinati punti o scene di vita quotidiana.

Non resta che ammirare questo piccolo mondo antico, che il prossimo anno sarà nuovamente piacevolmente diverso.