C'erano anche gli Alpini di Biella all'incontro di ieri sera, in programma con lo storico Alessandro Barbero. Per l'occasione, le penne nere, guidate dal presidente dell'ANA Marco Fulcheri, hanno riscaldato i presenti con un ottimo the caldo ai tantissimi “che, in silenzio e attenzione, hanno seguito la conferenza all'esterno della Biblioteca” si legge nel post sui loro canali social.