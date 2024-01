Teens Basket Biella accresce il panorama sportivo locale: successo e speranza per un territorio in crescita, FOTO e VIDEO

Teens Basket Biella accresce il panorama sportivo locale: successo e speranza per un territorio in crescita.

“In occasione del periodo di festività – esordisce il Presidente dell’ASD Teens Basket Biella, Luciano D’Agostino - desidero augurare a tutti gli appassionati dello sport un periodo di feste felice e sereno e che possa diventare proficuo, anche nell’anno nuovo. Per Teens Basket il 2023 ha rappresentato il vero e proprio anno di partenza che si è rivelato ricco di soddisfazioni”.

La Società biellese, schiacciata in partenza dal periodo pandemico, ha sostenuto con forza e determinazione una rivincita che ha colto con successo. Durante il “primo” vero anno di attività infatti, Teens Basket ha presentato e perseguito numerose progettualità, che hanno coinvolto i ragazzi delle scuole del Biellese e numerose realtà territoriali: “Il 2023 è stato un anno caratterizzato da un'ampia gamma di iniziative: dall'implementazione di progetti scolastici di promozione sportiva, ai corsi gratuiti nelle scuole primarie e dell'infanzia; dallo sviluppo della nostra squadra di Serie C, alla diffusione dei valori sociali che fanno dello sport uno strumento di benessere psicofisico. Il nostro impegno si è esteso oltre i confini di Biella, coinvolgendo le aree che da Cossato e Cossatese arrivano in Valle Cervo e Valle Elvo”.

Non sono mancate numerose collaborazioni con scuole e associazioni, per la promozione dello sport e dell’educazione motoria per bambini dai 3 ai 5 anni: “Fondamentale il supporto dei genitori, che continuano a seguire le iniziative portate avanti con passione e diligenza dal nostro staff”. Durante l’anno sono inoltre stati ampliati i confini territoriali, aprendo centri di minibasket in maniera capillare, per permettere a tutti i giovani di fruire in comodità del servizio offerto, evitando spostamenti da parte di genitori e ragazzi.

L’entusiasmo e l’adesione della comunità sono testimoniati dai risultati sociali e dal tasso di coinvolgimento: oltre 170 gli iscritti attuali, che potranno crescere oltre i 200, secondo le stime dell’anno in corso: “Il settore giovanile è stato al centro della nostra attenzione, quest’anno abbiamo costituito un totale di ben 8 squadre: Under 19, 2 Under 17, Under 15, Under 14, Under 13 e infine due squadre esordienti. In più, per la prima volta nella storia di questa Società, gli esordienti si trovano a Cesenatico per partecipare al Torneo nazionale “Presepe della Marineria”, dove i nostri ragazzi potranno vivere nuove esperienze e confrontarsi con realtà differenti; sfidate Bologna e Forlì”.

Nonostante le sfide rilevanti possiamo annoverare diverse aperture e novità, come la Luca Garri Basket Academy, che seguita dall’argento olimpico si dedica alla crescita agonistica delle nuove promesse, al fine di valorizzare competenze tecniche e caratteristiche individuali dei nostri giocatori”.

Fra le numerose collaborazioni con associazioni, scuole ed enti del territorio, al fine di promuovere la cultura sportiva in ogni angolo del Biellese, vi è la componente agonistica che intende riportare a Biella il meglio del basket: “Ringrazio pertanto lo staff tecnico, meritevole di tutto ciò che è stato creato: Luca Garri, Ermanno Ramella, Giovanni Chiariello, Vincenzo Chiariello, Roberto Martinotti, Davide Baro, Nico Di Biase, Luca Antona, Luca Cavalera, Barbara Pietrobon”. (Compreso il Presidente stesso).

Attualmente la prima squadra, nonostante la giovane età, sta ottenendo risultati significativi, che nel 2024 si rivolgeranno al miglioramento delle prestazioni ed il mantenimento di un ritmo di crescita costante, al fine di non cedere alla pressione e garantire continuità.

“Grazie al progetto presentato alla Provincia di Biella, abbiamo ottenuto l'omologazione del Pala ITIS, che rappresenta ora la ‘casa’ per le partite del settore giovanile: un ottimo risultato per il territorio, che necessita dell’omologazione delle strutture. Presto lanceremo nuove iniziative e proporremo collaborazioni con altre associazioni sportive, per incrementare l’efficienza sportiva biellese”.

“Un augurio di buon anno da ASD Teens Basket Biella”.