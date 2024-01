Liceo del Cossatese e Vallestrona, prende forma la nuova palestra

La palestra, primo blocco del nuovo Liceo del Cossatese e Vallestrona, è finanziata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”).

La realizzazione dell’opera prevede un importo complessivo d’intervento a quadro economico di 3 milioni e 600mila euro per un totale di 998mq totali di edificio, 9,40m di sviluppo in altezza e 424,31mq di campo da gioco.

La nuova palestra disporrà di due ingressi: il primo, rivolto all’esterno, permetterà l’accesso anche a utenti in orari di chiusura del resto dell’istituto e il secondo, rivolto verso le aule adesso esistenti, sarà utilizzato normalmente dagli studenti.

Lo spazio interno ospiterà un campo regolamentare da basket, pallavolo e tennis e sarà dotata di uno spazio tribune riservato agli spettatori per un totale di 78 posti a sedere.

In un edificio più basso si troveranno due blocchi spogliatoi studenti/atleti con docce e bagni attrezzati ognuno per persone con ridotta capacità motoria, uno spogliatoio insegnanti/arbitri accessibile, un’infermeria con accesso dall’esterno, magazzino, locali tecnici e un atrio.

Ai fini della sicurezza e dell'affollamento è stato considerato un affollamento massimo di 200 occupanti ipotizzando una ipotetica compresenza di classi/squadre nell’area destinata all’attività sportiva, nelle tribune e nell’area degli spogliatoi.

La struttura all’esterno presenterà una fascia di cemento e dei pannelli in xlam (pannelli multistrato di legno) verdi per un miglior inserimento paesaggistico, si caratterizzerà per le sue forme lineari, smorzate dagli spigoli arrotondati del rivestimento di facciata e sarà il più trasparente possibile per permettere alla luce naturale di entrare.

La struttura della palestra è progettata nei parametri ad oggi consigliati per rendere l’ambiente il più possibile sostenibile e all’avanguardia rispetto ai consumi e al rendimento energetico e la tipologia di impianti utilizzati all’interno saranno quelli più moderni a disposizione.

L’inizio lavori con consegna parziale è avvenuto in data 28 aprile 2023, mentre la consegna definitiva in data 14 giugno 2023. Nella metà di novembre l'impresa aggiudicataria ha ultimato la posa degli elementi strutturali lignei in legno lamellare, pilastri e travi, sulla platea di fondazione predisposta in cemento armato. Successivamente si è cominciato a chiudere il volume del telaio strutturale con i pannelli prefabbricati in legno e interposto isolante, prima dal lato degli spogliatoi e servizi igienici e poi in corrispondenza delle travi di copertura.

Nel mese corrente (dicembre), in linea al cronoprogramma operativo dei lavori predisposto dall'impresa aggiudicataria, si è raggiunto un avanzamento dei lavori, rispetto al totale complessivo aggiudicato, pari al 34.64%. La data di fine lavori contrattuali è fissata dopo il termine del prossimo anno scolastico.

L’opera, che risulta essere il primo di due blocchi, è inserita in un più ampio progetto di realizzazione che prevede una nuovo edificio scolastico: questa seconda area a cui si accede dall’atrio comune porticato della palestra, comprenderà una manica a due piani dove ci saranno le aule, i laboratori, l’aula magna, la biblioteca, mentre dove ora sorge l’edificio del Liceo, che sarà demolito al termine dei lavori, sarà realizzato un parco dove troveranno spazio anche delle “aule a cielo aperto”, oltre a dei campi per la pratica sportiva.

Per il secondo blocco della scuola, Provincia di Biella si è candidata per ottenere finanziamenti di competenza nazionale nell’ambito dell’edilizia scolastica tramite il Ministero dell’Istruzione e del Merito, indicando tale progetto come priorità rispetto ad altri interventi previsti sul territorio.