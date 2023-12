“La scuola va in azienda”: 45 scuole in visita alle aziende del Piemonte, 4 nel Biellese.

Sono 45 le domande pervenute da altrettante scuole piemontesi per “La scuola va in azienda”, il bando promosso dall’Assessore regionale all’istruzione Elena Chiorino, con l’intento di far conoscere a bambini e ragazzi le realtà produttive e imprenditoriali della Regione. Gli alunni delle scuole sia statali che paritarie, primarie e secondarie di primo grado, potranno visitare le sedi di aziende che apriranno le loro porte ad un’esperienza unica: per gli studenti più piccoli vi sarà un primo contatto con la realtà industriale ed economica del territorio e, per gli studenti della scuola secondaria, l'occasione di avere un punto di vista ravvicinato verso il mondo del lavoro. “Bambini e ragazzi avranno così l'opportunità di conoscere da vicino la storia delle imprese legate al territorio, confrontandosi con i professionisti, scoprendo i processi di produzione e le varie fasi delle lavorazioni. Sarà anche l’occasione per toccare con mano quanto negli ultimi anni l’innovazione tecnologica abbia trasformato le realtà industriali in eccellenze del nostro Made in Italy che tutto il mondo ci invidia”. dichiara Chiorino.

Ogni scuola riceverà un contributo di 500 euro a titolo di rimborso dei costi di viaggio sostenuti, nonché per l’eventuale acquisto di materiali didattici inerenti all’attività. Le scuole partecipanti sono 2 dall’Alessandrino, 4 dal Biellese, 13 dal Cuneese, 17 dal territorio della Città metropolitana di Torino e 9 dal Vercellese. L’iniziativa si colloca nell’ambito del protocollo tra Regione Piemonte e Ufficio Scolastico Regionale, per sostenere le azioni di orientamento dedicate all’esplorazione e alla conoscenza del mondo del lavoro e delle professioni, attraverso visite alle aziende e alle imprese piemontesi. Per realizzare un percorso di orientamento che passi anche dalla scoperta degli ambienti lavorativi e delle professioni, il sistema regionale di orientamento (Obiettivo Orientamento Piemonte) metterà a disposizione la figura dell’orientatore, che potrà preparare la visita insieme all’insegnante e accompagnare le classi in azienda. Saranno meta di visita aziende appartenenti a diversi settori del tessuto industriale piemontese: dall’automotive all’agroalimentare, dall’aerospazio al tessile, dalla chimica all’ICT.

· In provincia di Alessandria le scuole partecipanti sono: l'IC De Amicis-Manzoni di Alessandria e IC di Novi Ligure 3.

· In provincia di Biella le scuole partecipanti sono: IC Mongrando, IC Schiaparelli di Occhieppo Inferiore, IC di Valdengo e IC di Vigliano Biellese.

· In provincia di Cuneo le scuole partecipanti sono: Alba International School di Alba, IC di Alba, Quartiere Piave San Cassiano, IC Barge, IC Augusta Bagiennorum di Bene Vagienna, IC Carducci di Busca, IC Cortemilia Saliceto, IC Cuneo Viale Angeli, IC Cuneo Borgo San Giuseppe, Fondazione Azzoaglio Best Education ETS di Cuneo-Mondovì, IC Govone, IC San Michele Mondovì, IC G.Arpino di Sommariva Bosco, IC Villanova Mondovì.

· A Torino e provincia le scuole partecipanti sono: IC di Borgaretto-Beinasco, IC di Carmagnola II, IC di Caselette, IC di Castellamonte, IC Centro storico di Moncalieri, IC di Nichelino I, IC di None, IC di Pinerolo IV, Congregazione suore di carità dell'immacolata concezione dette d'Ivrea di Rivarolo Canavese, Istituto SS. Annunziata (La Risposta s.c.s.onlus di Rivarolo Canavese) , IC di Settimo III, IC Turoldo di Torino, Oratorio Salesiano Michele Rua di Torino, IC Ezio Bosso di Torino, Istituto sociale della compagnia di Gesù di Torino, IC di Airasca e IC di Vinovo.

· In provincia di Vercelli le scuole partecipanti sono: IC di Borgosesia, IC Serra di Crescentino, IC di Gattinara, IC Galileo Ferraris di Livorno F.is, IC Martiri della Libertà di Quarona, IC Tanzio da Varallo di Varallo Sesia, IC Ferrari, IC Ferraris e IC Lanino di Vercelli.