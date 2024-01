Botti di Capodanno, l'appello del sindaco di Vigliano: “Evitiamoli per non disturbare animali e persone sofferenti"

“In questi giorni di festa, faccio appello alla vostra sensibilità affinché siano evitati botti e fuochi d’artificio, per non arrecare disturbo sia alle persone sofferenti, sia agli animali che ne patiscono in modo grave i rumori e le vibrazioni”. A scriverlo, il sindaco di Vigliano Biellese Cristina Vazzoler.

E aggiunge: “Si può festeggiare con un occhio di riguardo per il prossimo, senza che la festa sia meno divertente e partecipata. Buon 2024 a tutti”.