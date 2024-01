Barbero a Biella, l'assessore Gaggino: "Grandissima emozione averlo ospite"

Grande accoglienza da parte di Biella al prof. Barbero che ieri ha incontrato alle 17 i liceali (dei licei Q.Sella e Avogadro) per una attività a loro riservata e propedeutica all’incontro pubblico. Successivamente, alle 18, è iniziato l’incontro pubblico, presso la Biblioteca cittadina, durante il quale il professore ha spiegato i contenuti del libro e gli studenti ed il pubblico hanno potuto porre alcune domande. La biblioteca era gremita di gente ma all'esterno, grazie all'aiuto degli alpini, è stato possibile seguire l'evento in diretta con alcuni comfort per combattere il freddo.

Il professore con generosità ha concesso il suo tempo favorendo una biblioteca pubblica e sottolineando a più riprese come le biblioteche siano essenziali per il presente e per il futuro. Il prof. Barbero, inoltre, ha anche augurato, con anticipo, buon 150^ compleanno alla Civina (nel 2024).

L'Assessore alla Cultura Massimiliano Gaggino dichiara: "Aver sul territorio il Prof. Barbero è sempre una grandissima emozione, ancor di più è vedere come gli studenti hanno affrontato la lettura del libro per poter porre interessanti domande sui contenuti approfittando di questa occasione unica per apprendere da colui che sentono maestro. Voglio ringraziare in primis il Professor Barbero, gli studenti, il mio staff in Biblioteca, in particolare la direttrice Anna Bosazza, gli Alpini che ci hanno supportati con generosità e senso civico, gli Amici della Biblioteca che con noi hanno condiviso l’organizzazione e la gestione dell'evento, i due medici che ci hanno aiutato a gestire una piccola emergenza ed i giornalisti che hanno saputo generosamente lasciare spazio agli studenti che sono il primo e più importante pubblico di un professore. Ci scusiamo con coloro che hanno avuto disagio per il traffico creatosi in zona biblioteca, sottolineando come sia positivo però sapere che l’insegnamento della storia, se ben veicolato, sappia richiamare e coinvolgere tante persone".

A gennaio il video della conferenza verrà pubblicato sul canale YouTube della Biblioteca Civica. Attualmente sui canali social della biblioteca potrete trovare alcune storie che raccontano l'evento ed in particolare anche i luoghi di provenienza di chi dalle 13 ha atteso pazientemente le 18 seduto in sala come ai concerti rock. Il tutto si è concluso con grande soddisfazione alle 20,45.