A Salussola vietati botti d'artificio, petardi e mortaretti dal 30 dicembre al 6 gennaio

Il Comune di Salussola attraverso un'ordinanza del sindaco vieta l'utilizzo di fuochi d’artificio, petardi, mortaretti e artifici esplodenti in genere, dalle ore 14,00 del 30 dicembre 2023 fino alle ore 24:00 del 6 gennaio 2024, ai fini della tutela dell’incolumità pubblica intesa come integrità\fisica della popolazione, della tutela del decoro e della vivibilità urbana, della salute e del benessere degli animali, nonché per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile.

Nell'ordinanza si legge anche che l’inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento sarà punita con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da € 25,00 a € 500,00, fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all’Autorità Giudiziaria.