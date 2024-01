“Erbacce, fogliame non raccolto al Villaggio Lamarmora”, la segnalazione al comune di Biella FOTO

Riceviamo e pubblichiamo:

“Se le foglie secche cadute da settimane non si raccolgono può capitare che al primo colpo di vento coprano strade e marciapiedi. Se le folate di vento sono consistenti capita quello documentato dalle foto: accatastamenti anche notevoli di foglie su strade e marciapiedi.

Sono passati i mesi e le stagioni ma le erbacce di ogni tipo sono rimaste su parecchi marciapiedi con una diversa conformazione cromatica, il passaggio dal verde al marroncino è certamente frutto della schiuma a suo tempo cosparsa ma le erbacce sono rimaste e ora paiono rinvigorirsi complice la stagione autunnale/invernale sinora clemente.

Che dire infine del marciapiedi nord di Via Camandona, a Biella: anche in questi mesi persiste l'impossibilità di usarlo in quanto erbacce e arbusti ne ostruiscono il passaggio e le radici stanno lavorando a dissestare il marciapiede stesso. Mi chiedo se sindaco e assessori ogni tanto girino per la città per rendersi conto dello stato in cui versano gli spazi pubblici. Tutto quanto scritto e documentato riguarda situazioni rilevabili al Villaggio Lamarmora di Biella”.