Camandona, dal Comune un contributo alla Pro Loco

L'Amministrazione Comunale di Camandona, come da tradizione, anche quest'anno intende sostenere e favorire le attività del tempo libero, finalizzate anche al coinvolgimento di cittadini in comportamenti solidali, attraverso l'organizzazione di manifestazioni e attività in forma diretta e promuovendo iniziative di soggetti terzi. E per questo motivo, attraverso una delibera di giunta l'amministrazione ha previsto un contributo di 400 euro alla Pro Loco locale.

In particolare, il Comune nel documento sottolinea che la Pro Loco svolge attività utili alla collettività in quanto sono sussidiarie rispetto alle attività svolte dall’Ente e coinvolgono il personale volontario in servizi che apportano un notevole valore sociale e culturale alla comunità amministrata, e più precisamente quest’anno per favorire la sostituzione delle luminarie del Campanile cittadino.