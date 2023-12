Il Comune di Muzzano ha rinnovato la convenzione con l' Asilo Infantile “Aldisio e Bertola”.

In particolare, la convenzione era stata approvata con deliberazione C.C. n. 28 del 21.12.2020 e scadrà il 02/01/2024. E l'amministrazione ha ravvisato l’opportunità di procedere all’approvazione di una nuova convenzione, vista la notevole funzione sociale perseguita dall’asilo, nel territorio di Muzzano, assicurando un servizio di elevato interesse per le giovani coppie, come scuola materna non statale.

Nel dettaglio, è stato dunque approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Muzzano e la Fondazione Asilo Infantile “Aldisio e Bertola” di Muzzano, che risulta composto da 12 articoli.