Sport, pagelle e bilanci: un 2023 da applausi per Biella

Fine anno tempo di bilanci, tempo di valutazioni sui risultati raggiunti nel corso dell’anno e lo sport, in questo senso, è uno dei recettori del territorio quanto mai utili per comprendere al meglio la qualità della proposta che fa della provincia biellese una palestra a cielo aperto.

Sport e dialogo 9: le serate al Sociale, una su tutte quella tra sport, politica e passione con Andrij Shevchenko che fanno diventare il Teatro Villani un palcoscenico ideale dove discutere, ricordare e trovarsi. Una sorta di “bar sport allargato”, condotto con cordiale maestria e immancabile bagno di selfie finale.

Calcio Femminile 9: l’accordo siglato tra Juventus Women e Città di Biella è uno di quegli eventi che hanno il peso di elevare alla massima potenza la capacità di un territorio di promuoversi; infatti, la possibilità di avere uno stadio messo a nuovo e un’esposizione mediatica notevole permette a Biella di elevarsi e promuoversi, con anche un indotto turistico di non poco conto.

Supercoppa Volley Maschile 10 e lode: un palazzetto così pieno non si era mai visto per uno sport che ha comunque un sacco di affiliati sul territorio (la controprova il Bear Wool Volley fra pochi giorni). Luci, colori e audio per un palazzetto che ha saputo rinnovarsi e uno spettacolo sportivo che ha portato a Biella i migliori del volley maschile. E scusate se è poco.

Rally e motori 9: la passione per i motori termici sia quelli storici che quelli di ultima generazione, le sgasature, le curve impostate, la velocità da sempre sono un patrimonio del nostro territorio. Bella la storia del Rally raccontata sotto i portici del Duomo e del Municipio, ma anche l’attualità vissuta. Storia e passione a braccetto da condividere in via Italia.

Ciclismo 8: se Roubaix sta al ciclismo come prova di forza, l’arrivo del giro della provincia in piazza Duomo ha dato un ulteriore contributo ai molteplici appassionati della due ruote senza motori presenti in provincia. Il premio però è dietro l’angolo. Il Giro d’Italia omaggerà la figura di Pantani con una tappa nel 2024, che se non deciderà la manifestazione, sarà però decisamente spettacolare.

Istituzioni 8: il lavoro dietro le quinte per trovare iniziative, opzioni, opportunità, stringere accordi e poi gestire eventi non è mai facile. E’ un lavoro duro fatto anche di delusioni ma poi quando tutto funziona e va a buon fine e il nome di Biella circola sulla bocca di tutti quella è la gioia più grande. Un plauso all’assessore Moscarola (purtroppo interista) e alla sua squadra, uno su tutti Pusceddu (buon sangue ponderanese non mente) per darci sempre nuove opportunità.

Basket 7,5: la Next Generation di questi giorni fa palpitare il cuore dei tantissimi appassionati con campioni futuribili che calcheranno i parquet d’Italia. Sotto la cenere, intanto, della passione del pallone a spicchi intanto stanno crescendo squadre e movimenti. Il ritorno nell’elitè, niente affatto scontato è dietro l’angolo.

Running 9: li trovi dappertutto, non c’è iniziativa benefica o sportiva che non veda il loro intervento e la loro voglia di mettersi le scarpette per vivere la quotidianità di corsa. Vederli mantiene in forma soprattutto se si è capaci di emularli.

NewsBiella 8,5: fateci dare il voto anche a noi. Ci sentiamo soddisfatti per riuscire a dare spazio e visibilità allo sport in tutte le sue molteplici forme, se siamo cresciuti in questi dieci anni lo dobbiamo anche allo sport biellese e nazionale in tutte le sue discipline, e su questo sarebbe d’accordo anche Fulvio (10).