Powerlifting, nota di merito dal Parlamento Europeo per il campione biellese Alessio Santi

Grande riconoscimento per Alessio Santi, pluricampione biellese di sollevamento pesi, che, in 8 anni, ha conquistato 9 campionati italiani, 6 europei, 6 mondiali consecutivi nella specialità powerlifting (disciplina di sollevamento bilancieri con la forza di braccia e gambe).

In questi giorni, Alessio Santi ha infatti ricevuto una nota di merito dal Parlamento Europeo per le sue vittorie sportive.

“Quando la Regione mi ha premiato lo scorso settembre per il 6° mondiale consecutivo alla festa polizie locali – racconta Alessio Santi - è stata mandata una segnalazione al Parlamento Europeo, e in questi giorni, proprio dal Parlamento Europeo ho ricevuto una lettera firmata dall’Europarlamentare Gianna Gancia che mi attribuisce questa nota di merito per la mia passione sportiva, che costituisce motivo di esempio ed orgoglio per la comunità”.

Alessio Santi, 35 anni, è anche conosciuto nel Biellese per il suo lavoro di agente di polizia locale, prima a Biella e Gaglianico, e ora come responsabile della polizia locale di Salussola.

“Siamo molto contenti – dichiara il Sindaco di Salussola Manuela Chioda – per l’onorificenza ricevuta da Alessio Santi, agente sempre molto attento sul lavoro”