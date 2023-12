Trossi: il raddoppio mette tutti d'accordo. L'apertura del cantiere entro maggio

Via al “raddoppio della Trossi”. Il “sì” della Provincia è arrivato ieri mercoledì 27 dicembre in seguito alla conferenza dei Capigruppo che si è svolta alla presenza del Presidente Emanuele Ramella Pralungo, del Vicepresidente Federico Maio e dei Consiglieri Provinciali Carlo Grosso ed Edoardo Maiolatesi. Una vittoria del centro destra per quest'ultimo, che si era presentato in aula contrario al progetto originario e pronto a votare contro. E una vittoria per il territorio per il sindaco di Gaglianico Paolo Maggia.

“Per tre mesi e mezzo ci siamo battuti non perchè non volessimo il raddoppio, ma perchè non condividevamo il progetto originario. E dopo quanto è accaduto ieri, possiamo dire che senza il gruppo di centrodestra non può esserci una maggioranza e finalmente c’è stata una vera e propria apertura alle nostre richieste, che sono le stesse da Ottobre”, sottolinea Maiolatesi.

Cosa ha fatto cambiare idea a “Identità e territorio”? “Si è finalmente cambiato il progetto originario – spiega il consigliere - . Prima di tutto si è arrivati alla conclusione che la Trossi abbia due corsie per senso di marcia per tutto il tratto stradale interessato dall’intervento, anche in ingresso ed uscita dalle rotatorie realizzate (nel rispetto del codice della strada) – spiega il consigliere – . E in secondo luogo, la Provincia con il Comune di Gaglianico ha previsto una convenzione da sottoporre ai rispettivi consigli che prevede che lo stesso Comune si impegni con 22mila euro annui, per trent’anni, necessari alla copertura dei lavori dell’illuminazione stradale, di propria competenza. Inoltre, i marciapiedi rimangono in carico come da normativa al comune e quindi sempre la provincia potrà accendere un mutuo più basso di circa 1 milione tra quota capitale e quota interessi. Insomma, possiamo dire che se tutti i punti verranno trasformati da impegni ad atti amministrativi concreti è stata una grande vittoria del gruppo di centrodestra esclusivamente per il bene del territorio che potrebbe avere un’opera molto migliore rispetto alla bozza originale, ma soprattutto ci teniamo a sottolineare anche il coinvolgimento dei frontisti che su nostro input sono stati ricevuti e ascoltati due volte in provincia.”