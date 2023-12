Superbonus: Pella (FI), “Accordo raggiunto a tutela di cittadini ed imprese grazie a determinazione FI”

“Il nostro impegno ha portato risultati concreti grazie all'azione sinergica tra i gruppi parlamentari ed il nostro segretario Tajani. Forza Italia, con determinazione, ha siglato un accordo significativo riguardante i bonus edilizi. Il bonus al 70% sarà garantito per coloro che continuano i lavori nel 2024, affiancato da una sanatoria che evita la restituzione delle somme per chi non completa entro il 31/12. Inoltre, il bonus edilizio al 110% rimarrà attivo per coloro con basso reddito che non hanno ancora completato i lavori. Questi successi rispondono alle esigenze del Paese ed anche a quanto auspicato dall’Ance, tutelando le fasce deboli e le famiglie bisognose. Pertanto i condomini saranno protetti, evitando loro di dover pagare per altri condomini inadempienti. Forza Italia si è dimostrata all’altezza. Quando c’è rispetto, garbo, competenza e determinazione si possono raggiungere questi risultati nell’interesse del Paese e a tutela dei cittadini. Nessun cittadino onesto sarà penalizzato, poiché lo Stato mantiene fede ai propri impegni”.

Lo ha dichiarato l’On. Roberto Pella, Capogruppo FI in Commissione Bilancio e relatore della manovra economica.