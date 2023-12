Ambiente: prorogati i termini per le attività di bonifica nei Siti di interesse nazionale

Sono stati prorogati al 30 giugno prossimo i termini per l’espletamento delle attività di bonifica dello stabilimento Stoppani (SIN di Cogoleto), svolte dal Prefetto di Genova in qualità di commissario, mentre per il SIN di Taranto è stata disposta la proroga del commissariamento fino al 31 dicembre 2024. Ci sarà inoltre un ulteriore anno, dunque fino a tutto il 2024, per intervenire, con decreti, sulla riperimetrazione, o eventuale de-perimetrazione, dei SIN esistenti, a fronte di eventuali mutate caratteristiche delle aree per essere oggetto di attività di bonifica di rilievo nazionale.