Biella 3•6•9, esperienza sensoriale unica: Che profumo ha la neve?

Questo profumo ambiente è perfetto per creare un'atmosfera rilassante e avvolgente, ideale per le fredde giornate invernali. Ti farà sentire come se fossi immerso in un paesaggio innevato, circondato da foreste incontaminate e montagne maestose. È un profumo che ti porterà in un viaggio sensoriale, stimolando sia la mente che il corpo.