Marcia della Pace a Biella, come cambia la viabilità

Domenica 31 dicembre a Biella è in calendario la marcia della pace e sono previste alcune modifiche alla viabilità per consentirne il regolare svolgimento.

In particolare, è istituita la temporanea sospensione della circolazione nel senso di marcia della processione, eccetto autorizzati a seguito della processione, dalle ore 17.30 alle ore 22.30 circa e comunque per il tempo strettamente necessario al transito della processione, nelle seguenti vie: Via Duomo, Via Italia (da via Duomo a via Scaglia), Via Scaglia, Piazza Battiani, via Ramella Germanin, Via Cavour (da via Ramella Germanin a via Santuario d’Oropa), Via Santuario d’Oropa (Cossila San Grato, Cossila San Giovanni e Favaro e via Santuario d’Oropa - tratto di competenza comunale).