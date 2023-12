Il 6 gennaio a Biella ArRiva la Befana

Piazza San Giovanni Bosco si prepara a vestire i panni per la festa della Befana. Un'atmosfera incantata avvolgerà il cuore della città, regalando a grandi e piccini un'esperienza indimenticabile.

ArRiva la Befana ormai giunto alla sua 4 edizione è la festa della Befana che promette di superare ogni aspettativa. Con una miscela unica di tradizione e modernità, la Proloco Biella e Valle Oropa e l’Ente Manifestazione di Biella Riva in collaborazione con la Città di Biella hanno preparato un programma ricco con spettacolo itinerante e giochi per rendere l'evento indimenticabile per i piccoli partecipanti.

Invitiamo tutti i bambini a portare una calza che la Befana riempirà di dolci e caramelle.

La giornata inizierà alle 14 con un piccolo mercatino di hobbisty, e dalle 15 i bambini troveranno nella piazza truccabimbi, giri con i pony grazie a Cem Mottalciata e giochi a tema per divertirsi in attesa alle 16 dello spettacolo itinerante e divertente di Lele il Giocoliere. Sarà presenta anche la Banca del Giocattolo

Al termine dello spettacolo verrà distribuita a tutti i bambini la merenda grazie a Panificio Pasticceria Brusa…in attesa della magica discesa della Befana dal campanile della piazza grazie all’aiuto dei ragazzi di Edilizia Acrobatica e la collaborazione di AIB

La festa della Befana non sarebbe completa senza delizie gastronomiche, vi aspettano le tradizionali crepes e cioccolata calda fumante.

Invitiamo tutti, grandi e piccini, a unirsi e venire a divertirsi alla festa della Befana nella splendida cornice della piazza San Giovanni Bosco Portate la vostra allegria, la vostra curiosità e il desiderio di creare ricordi speciali. La festa della Befana sarà l'evento che illuminerà la nostra piazza e i nostri cuori, regalando a ognuno di noi un inizio d'anno pieno di gioia e magia.