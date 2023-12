Incidente a Cerreto Castello, in via Piave nel tratto che collega il centro di Cerreto con la superstrada, dove più volte si sono verificati altri incidenti. Per cause ancora da accertare un'auto è uscita di strada e si è ribaltata.

Il conducente era cosciente ma è comunque stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri che si stanno occupando dei rilievi per arrivare a stabilire l'esatta dinamica del sinistro.