Si ripresenta la festa di Santo Stefano Patrono di Biella: il ritorno alla tradizione

L’Assessore all’Istruzione e Politiche Giovanili del comune di Biella, Gabriella Bessone, ha “ripristinato” la tradizionale festa di Santo Stefano, Patrono della città, con un evento per i bambini e le loro famiglie.

L’iniziativa si è svolta presso Palazzo Ferrero con letture a tema, gustosa merenda natalizia offerta dall’Amministrazione a tutti i partecipanti, musica ed un set fotografico dove le famiglie potevano farsi fare una foto ricordo.

“Estremamente soddisfatta per essere riuscita a riprendere questa tradizione ma, soprattutto della partecipazione registrata - spiega l’assessore Bessone – ricordiamo che tale iniziativa era stata interrotta causa Covid e che quest’anno l’evento aveva uno scopo benefico di raccolta fondi per la Casa Rifugio sul Territorio. Colgo l’occasione per ringraziare l’Associazione StileLibero per la cooperazione fattiva all’evento”.