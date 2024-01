Foto d’archivio, da Lanificio Trombetta a “Cittadellarte”: dal 1892 fino ad oggi

Il Biellese, terra di lanieri ma anche di fotografi. Come i fratelli Rossetti, a cui si deve questa immagine scattata nel 1892 al Lanificio Trombetta, sulla riva destra del Torrente Cervo a Biella.

Emilio Trombetta acquistò i terreni, vi fece costruire l’edificio multipiano avviandovi l’attività nel 1873 e stabilendovi la residenza famigliare. Nel corso degli anni ampliò il complesso intorno a una corte di forma irregolare. La fabbrica passò nel 1909 al figlio Alfredo, con il quale l’attività giunse al suo termine e alla vendita nel 1934. Il sito è oggi di Cittadellarte Fondazione Pistoletto.

Lo Studio Rossetti aprì la sua attività in via Italia nel 1880 e per tutto il Novecento diffuse l’arte della fotografia nel Biellese, ritraendo persone e famiglie, immortalando aziende, immobili e luoghi, lasciando alla comunità un patrimonio documentale di grande valore storico antropologico.