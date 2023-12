A Pollone contributi per trasporto scolastico ed asili nido - Foto archivio newsbiella.it

E’ ancora aperto a Pollone il bando in favore delle famiglie residenti in paese per i contributi a sostengo delle spese di trasporto scolastico degli alunni con disabilità che frequentano scuola dell’infanzia, scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado.

Stesso discorso per il bando di abbattimento delle rette di frequenza degli asili nido e micro nido I bandi (consultabili ai link https://www.comune.pollone.bi.it/Dettaglionews?IDNews=257011 ; https://www.comune.pollone.bi.it/Dettaglionews?IDNews=257013 ) indicano beneficiari, modalità di presentazione delle domande, criteri di assegnazione, entità dei contributi, e modalità di pagamento.

Le domande devono essere presentata entro, e non oltre, le 12 di venerdì 29 dicembre.