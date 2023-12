A Biella torna “Giocattoli in Movimento”: il banchetto in Via Italia.

Torna in queste vacanze l’iniziativa Giocattoli in Movimento. Si tratta della raccolta di giocattoli, libri per bambini, giochi da tavolo, peluche e molto altro, che il Movimento 5 Stelle biellese invita a portare al banchetto che sarà allestito dai propri volontari in Via Italia, all’angolo con via Gustavo di Valdengo, venerdì 5 gennaio, dalle ore 10.00 alle 12.30. Si potranno portare 2 o più giochi ricevendone in cambio uno a scelta, se lo si desidera. L’iniziativa ha risvolti positivi dal punto di vista sociale e ambientale. I giochi che i bambini desiderano donare saranno infatti recapitati alla Banca del giocattolo di Valle Mosso, che li smisterà a bambini bisognosi. Inoltre si evita di fare finire in discarica giochi che hanno ancora un valore d’uso e che potranno far felici altri bimbi.

L’iniziativa, già tenuta lo scorso anno, aveva già riscosso un notevole consenso, permettendo di raccogliere e donare tantissimi giochi, libri e peluches. Aspettiamo quindi bambini e genitori in Via Italia a Biella la vigilia dell’Epifania.