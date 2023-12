380 bimbi delle scuole di Biella in visita alla ‘frazione dei presepi’ a Cigliano con l'assessore Bessone

L’Assessore all’Istruzione del comune di Biella Gabriella Bessone ha organizzato, il 20, il 21 e il 22 di dicembre un viaggio alla scoperta della tradizione del presepe, accompagnando 380 bambini delle scuole dell’infanzia Serralunga, Vaglio, Chiavazza e Pavignano e della primaria De Amicis con i loro insegnanti, in visita a Ronchi di Cigliano.

Questa frazione di appena un centinaio di abitanti, per un mese all’anno, diventa la capitale dei presepi. Sacre rappresentazioni realizzate con le statuette classiche, con figure in compensato a grandezza umana, con ogni tipo di materiale, esempio i covoni di paglia, spago, tela, verdura, i tappi di plastica, il riso e materiale di recupero. E, in chiesa, il grande presepe meccanico, costruito a partire dai primi anni 2000 da Francesco Perron e dai fratelli Tiziana e Andrea Ladetto.

“Tre giornate intense, di grande emozione per i nostri bambini ma anche di ispirazione per la creatività e l’originalità che questi presepi esprimono - spiega l’assessore all’Istruzione Gabriella Bessone presente a tutte e tre le mattinate – 140 presepi completamente realizzati, con materiali diversi e originali, dai pochi residenti della frazione, circa cento. È stato bello soprattutto leggere negli occhi dei bambini lo stupore e la felicità di essere completamente immersi nell’atmosfera natalizia ma anche nei profumi e nei sapori della tradizione, infatti le donne del Comitato locale hanno preparato cioccolata calda, the e biscotti di ogni genere distribuiti in un grande locale riscaldato, oltre al piccolo dono consegnato ad ogni bimbo. Un’esperienza da ripetere in quanto abbiamo ricevuto feedback da parte delle insegnanti e dei genitori estremamente positivi, per alcuni bimbi era la prima volta che prendevano il bus ed è stato un momento di sana leggerezza e apprendimento. Colgo l’occasione per esprimere un sincero ringraziamento al Sindaco di Cigliano, Diego Marchetti, e a tutte le donne del Comitato locale per averci ricevuto in modo così accogliente”.