Vieni a scoprire da VAuto il nuovo HONDA ZR-V, il SUV che ti sorprenderà: il suo stile inconfondibile è il risultato di un insieme di nuovi sistemi di sicurezza, comfort eccezionale e guida dinamica.

Il fiore all’occhiello di questo nuovo SUV è il propulsore dotato della tecnologia ibrida e:HEV, che soddisferà tutte le tue aspettative a livello di prestazioni: il nuovo HONDA ZR-V permette di passare da 0 a 100 km/h in 7,8 con una potenza di 184 cavalli e un consumo medio dichiarato di 5,7 l/100 km ed emissioni di CO2 di 130 g/km.

Con il nuovo HONDA ZR-V avrai a tua disposizione la nuova tecnologia Honda Full Hybrid che ti permetterà di viaggiare in totale tranquillità fino a 1000 km di autonomia, senza necessità di ricarica.

Tre modalità di guida: la silenziosa Electric drive, la sportiva Hybrid drive e la sostenuta Engine drive.

Parlando di dimensioni: lunghezza di 457 cm, larghezza di 184 cm e altezza di 162 cm. Questo, insieme al suo design esterno, conferisce alla vettura uno stile sportivo, ma anche elegante.

Disponibile in cinque colorazioni diverse, dal design audace e dinamico, grazie anche al suo spoiler aerodinamico e ai suoi cerchi in lega da 18” che accentuano il suo lato sportivo. Abbiamo inoltre tre allestimenti disponibili: advance, elegance, sport.



ZR-V dispone dell’intuitivo display multifunzione digitale, che permette al guidatore di ricevere tutte le informazioni di cui ha bisogno.

Il design interno è raffinato, moderno e dispone di un comodo Touchscreen da 9”, che permette di accedere ad Apple CarPlay e Android Auto.

Il sistema di sicurezza Honda SENSING è un pacchetto intelligente che ti assisterà in diverse circostanze, per salvaguardare appieno la tua sicurezza.

Vieni a provare il nuovo Honda ZR-V nella nostra sede VAuto di Gaglianico (BI) in Via Cavour 55, qui – oltre al marchio Honda, potrai trovare anche gli altri nostri marchi Seat, Cupra e Subaru e approfittare delle migliori promozioni delle case madri e anche i nostri servizi di finanziamento e noleggio a lungo termine. Potrai, inoltre, usufruire dei nostri servizi di post-vendita, grazie alla nostra officina autorizzata, sia per interventi ordinari che straordinari. Avrai anche la possibilità di acquistare accessori originali per ogni tua esigenza.

VAuto, con la sua esperienza trentennale nel settore automotive, ti aspetta anche nelle altre sedi in Piemonte e Valle d’Aosta con tutti i suoi marchi (Honda, Suzuki, CUPRA, SEAT e Subaru).

Scopri la sede più vicina a te sul nostro sito web www.gruppovauto.it



Contatti: