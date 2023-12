Nuoto, tre atleti biellesi della Dynamic Sport convocati per il Trofeo delle Regioni (foto dalla pagina Facebook di In Sport Biella - Piscina M. Rivetti)

Il tecnico Mirko Remorini e gli atleti Giacomo Todaro, Mattia Brunago e Gregorio Fabbro sono stati convocati per la rappresentativa regionale Piemonte e Valle D’Aosta. Faranno parte del team che prenderà parte al Trofeo delle Regioni, manifestazione riservata alle categorie under 16 in programma dal 3 al 7 gennaio a Ostia.

I complimenti di Attilio Marchesi, presidente Dynamic Sport e Gabriele Pivano, coordinatore In Sport Piemonte: «La convocazione di tre nostri atleti e di un tecnico è la conferma dell'eccellente lavoro portato avanti negli ultimi anni dai nostri tecnici, oltre che dimostrazione del livello raggiunto dagli atleti biellesi. Il nostro progetto non ha velleità a livello assoluto, ma mira proprio alla crescita dei giovani talenti e alla loro valorizzazione. Alcuni dei ragazzi e delle ragazze cresciuti nel nostro settore giovanile giocano oggi in società prestigiose, anche in serie A. E' questo per noi motivo di orgoglio. Un grande in bocca al lupo a Giacomo, Gregorio, Mattia e Mirko per quella che, al di là del risultato finale, sarà senza dubbio una bellissima avventura e un'esperienza sportiva e di vita indimenticabile».