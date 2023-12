Cambio al vertice di Splendor 1922, Fabio Peruzzo è il nuovo presidente

Dopo tre anni di presidenza targata Massimo Pegoraro, che ha gestito la transizione e ha reso viva la nuova denominazione e struttura sociale, la ASD Splendor 1922 cambia gli elementi del suo direttivo.

Le redini passano a Fabio Peruzzo, che ricoprirà il ruolo di presidente per i prossimi due anni, coadiuvato dalla vice Valentina Moliterni e dal segretario Massimo Pegoraro, per dare continuità a quanto fatto finora. Completano il direttivo i consiglieri Aldo Botta, Daniela Sandigliano e Walter Borgato.

La nuova gestione si prefigge l'obiettivo di dar vita ad iniziative che diano maggior risalto e visibilità all'associazione, non dimenticando la preminente attività di promozione dello sport tra i giovani che vede la ASD coinvolta in prima persona in alcune scuole di Cossato ed i centri estivi.

A fianco degli eventi ormai celebri del Gran Prix di tennistavolo e CorriCossato, saranno organizzati incontri divulgativi dedicati ai vari aspetti dello sport, dalla nutrizione a temi psicologici, e sarà lanciato un progetto di gruppo di cammino dedicato alle donne.

La stretta collaborazione con Comune e parrocchia sarà di grande aiuto per la buona riuscita dei nuovi progetti, in ottica di sempre maggior coinvolgimento dei concittadini di Cossato, sperando che chi condivide la stessa passione si unisca all'associazione per farla crescere negli anni futuri.