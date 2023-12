Pro e contro al salario minimo, le voci di esperti al Liceo del Cossatese

Mercoledì 20 dicembre, il Liceo del Cossatese e Vallestrona ha ospitato una conferenza sul salario minimo. I relatori erano il Responsabile dell'Area Relazioni Industriali e Welfare di Unione Industriale Biellese, Roberto Ruffato e il segretario della Camera del Lavoro, Lorenzo Boffa Sandalina.

La conferenza serviva per fornire indicazioni base a tutte le classi quarte che a gennaio parteciperanno alla seconda fase della gara di dibattito, il cui tema è, appunto, il salario minimo. Proprio per fornire gli elementi necessari alla comprensione dell’argomento i due oratori hanno sostenuto le due tesi opposte: Lorenzo Boffa Sandalina quella a favore del salario minimo e Roberto Ruffato, quella contro l'introduzione di questo provvedimento. Come hanno sottolineato i due relatori, l’Italia è uno dei quattro paesi all’interno dell’UE che non hanno stabilito un salario minimo.

Questa decisione per una gran parte di popolazione, i cui contratti sono regolari da norme condivise, non sembra un problema, ma per un’altra parte non è così; un esempio è rappresentato da coloro che lavorano come rider, per i quali la mancanza di un contratto collettivo che garantisca alcune regole, associata a quella di un salario minimo adeguato, crea una situazione lavorativa inadeguata anche tenendo conto che i rischi legati a questa attività sono molto alti. D'altra parte, in una realtà di piccole e medie imprese, i datori di lavoro potrebbero faticare a gestire un aumento imposto dall’alto dei minimi salariali.

Questi sono solo alcuni dei temi affrontati e sviluppati da Roberto Ruffato e Lorenzo Boffa Sandalina; entrambi hanno più volte ribadito che i problemi di chi ha un lavoro precario non sono solo originati dalla mancanza di un salario minimo, ma anche dalla stagionalità, dalle norme sui tirocini, dagli apprendistati e dal part-time involontario. La conferenza, quindi, ha sottolineato l'importanza di considerare tutte le sfaccettature dell’argomento e ha fornito agli studenti una base di conoscenze per affrontare la discussione prevista nella seconda fase della gara di dibattito.

Al di là di questo fine specifico una riflessione importante perchè, in un contesto in cui il lavoro precario rappresenta ancora una problematica diffusa, con cui gli studenti potrebbero anche doversi misurare in futuro, acquisire consapevolezza su queste tematiche diventa cruciale.