Tutto pronto a Cossato per il tradizionale Concerto degli Auguri, in scena alle 21 di venerdì 29 dicembre. A presentare l'evento, in programma al Teatro Comunale, l'assessore Pier Ercole Colombo.

A esibirsi la Filarmonica Cossatese, diretta da Stefano Demarta, con la partecipazione degli ex alunni ed allievi dell'indirizzo musicale dell'IC di Cossato. Al termine, brindisi d'auguri. L'ingresso è libero fino ad esaurimenti posti.