Due serate dedicate al Presepe Vivente, con una grande affluenza di visitatori. Bilancio più che positivo per la comunità di Gifflenga che, nei giorni antecedenti al Natale, ha messo in scena la Natività di Gesù nel cortile della chiesa parrocchiale. In molti hanno mostrato spontaneamente il proprio gradimento per il lieto evento. A fine serata, panettone, vin brulé e cioccolata calda a tutti i presenti.