Benna, il grazie del Comune a volontari e associazioni locali

Nei giorni scorsi la giunta di Benna ha rivolto i ringraziamenti dell'amministrazione ai volontari del Comune e ai rappresentanti delle associazioni del paese.

“Persone che dedicano tempo alla nostra Comunità con impegno, entusiasmo e competenze, arricchendo umanamente e socialmente il nostro paese – spiegano dal Comune - Grazie di cuore per quello che tutti voi fate quotidianamente per gli altri, spesso in silenzio ma sempre con tanto affetto.Un momento conviviale per tracciare anche quanto fatto e per condividere i nuovi appuntamenti che ci aspettano nei prossimi mesi. Grazie a Maria Angela, Paola, Bruna, Carla, Piero, Antonio, Maurizio, Enrico, Giorgio, Giampaolo, Giovanni, Barbara e Michel: i nostri preziosi volontari.Grazie a Sport Folclore Benna, Comitato Gemellaggio, Bocciofila San Secondo Bennese, Gruppo Alpini, Associazione Agrozootecnica e Gruppo Carrettieri e Agricoltori”.