A Viverone una nuova area fitness

Nei giorni scorsi è stata completata la nuova area fitness nel piazzale comunale a lato dell’Hotel Royal.

“L’opera, inserita nel progetto Ministeriale Sport nei Parchi, al quale avevamo partecipato, è stata finanziata per 10mila euro dal Comune e altrettanti 10mila dal Ministero – spiega il sindaco Renzo Carisio – Noi stessi abbiamo anche pagato la posa dei plinti di ancoraggio per circa 3mila euro. Le attrezzature installate, scelte dal Ministero, rispondono a tutti i criteri di sicurezza e riportano su ogni impianto le norme di utilizzo. Il Comune con quest'opera, che fruisce anche del nuovo bagno pubblico nello stesso piazzale, realizzato con fondi propri, completa le aree previste al servizio della salute pubblica e del settore turistico. Ricordo che ad inizio anno era stata installata in zona piscicoltura, vicino al lago, altra area similare finanziata con quote parte dalla Regione e dal Comune”.