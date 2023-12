Camburzano, dal Comune mille euro per ““Famiglie in Gioco” - Foto archivio newsbiella.it

Con delibera di Giunta dello scorso 11 dicembre, il Comune di Camburzano ha stanziato un contributo di 1000 euro in favore dell’ Associazione “Famiglie in Gioco” di Camburzano per l’organizzazione del centro estivo per i bambini nell’estate 2023.