Cossato, Cavalotti candidato sindaco: lascia il ruolo di segretario del Circolo del Pd

Dopo 9 anni Fabrizio Cavalotti lascia il ruolo di segretario di Circolo del Partito Democratico di Cossato, condiviso negli ultimi anni con Sergio Pelosi e Carlo Lanzone.

Lo annuncia il Pd in una nota stampa: “Fabrizio si mette a disposizione per la candidatura a sindaco e si accinge a iniziare questa nuova avventura con la nascente lista civica che si presenterà alle prossime amministrative del giugno 2024. Ritenendo giusto e doveroso dedicare tutte le sue forze a questo nuovo progetto senza ambiguità e per il bene della nostra città. Lascia il Circolo Pd cossatese nelle mani di Carlo e Sergio, certo che continueranno l’ottimo lavoro fatto in questi anni. Naturalmente facciamo a Fabrizio a nome di tutto il popolo democratico i migliori auguri. Il suo passo indietro aiuterà di certo a creare una lista compatta e preparata per poter competere e vincere, portando una ventata di nuove idee che possano tirare fuori la nostra cittadina da quella apatia in cui l’attuale amministrazione l'ha cacciata. Grazie di tutto Fabrizio! Noi del Partito Democratico ci crediamo e investiamo in questo nuovo progetto uno dei nomi più rappresentativi del partito”.