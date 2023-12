Moda e Società: Influencer, un nuovo Paradigma?

Essere un ambasciatore di un brand non è solo un lavoro, ma richiede etica, professionalità e serietà. Sono consapevole delle crisi di reputazione che possono distruggere carriere e aziende in poche ore. Viviamo in un mondo in cui l'apparenza sembra contare più del contenuto. È giunto il momento di fare una riflessione personale profonda.

Mostrare denaro e ricchezze, accumulare followers sembra valere più del fare del bene in silenzio. Pongo al lettore un'analisi oggettiva di ciò che sta accadendo. Il recente caso Ferragni è solo l'ultima tempesta di fango che ha colpito celebrità e marchi di moda.

Ma mi chiedo; si salva solo chi si scusa anche quando l'errore è evidente?!?!?Forse stiamo assistendo all'ennesima distrazione di massa? È tempo di mettere in discussione il sistema e cercare una nuova via.