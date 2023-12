Piedicavallo, la Pro Loco partecipa al concorso fotografico GivingTuesday

Anche quest’anno la Pro Loco di Piedicavallo partecipa al concorso fotografico GivingTuesday, che celebra impegno, cura e solidarietà.

“Abbiamo scelto un momento molto significativo per il nostro paese. - dichiarano dalla Pro Loco - i primi lavori per contenere i danni causati dall’alluvione del 3 ottobre 2020. I protagonisti? I coraggiosi e volenterosi bambini di Piedicavallo, impegnati senza sosta per il bene della nostra comunità!”.

“Per votare è necessario collegarsi https://givingtuesday.it/galleria/ o scansionare il QR code dal tuo smartphone o tablet! - spiegano dalla Pro Loco - la barra di ricerca permetterà di trovare la fotografia candidata: Bambini costruttori di coraggio, candidata dalla Pro Loco di Piedicavallo. Sarà sufficiente cliccare sull’immagine, sul pulsante “vota” e successivamente sull’icona di Facebook per lasciare un voto. Il potere di un click Con il tuo voto, contribuirai a ispirare sempre più persone a compiere gesti di solidarietà. Ogni click è un passo verso un mondo migliore, più empatico e unito. #GivingTuesday #Solidarietà #BellezzaDelDono“.