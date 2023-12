“Mezus andhare chi no isetare”, il proverbio di Su Nuraghe per le feste

“Mezus andhare chi no isetare”/“Meglio andare che aspettare”, è un proverbio sardo che fa parte di “Dìcios e Peràula de Deus / Proverbi e Parola di Dio”, immagini e nomi sardi di fiori, per il laboratorio linguistico transoceanico mensile tra “Su Nuraghe” di Biella e il Circulo sardo “Antonio Segni” di La Plata (Argentina).

Presentazione del proverbio. Per tutti, e in qualunque realtà e tappa della vita, si possono presentare incertezze e dubbi. I nostri avi ci dicono che è meglio andare, muoversi, darsi da fare, piuttosto che attendere. Proprio come, nella notte di Natale, hanno fatto i pastori che, senza indugio, sono andati dove era il bambino Gesù.

Presenta da de su dìciu. Pro totu, in calesisiat realtade e puntu de sa vida, si podent presentare intzertesas e dudas. Sos mannos nostros nos narant chi est mezus andhare, movesi, inzeniaresi, in logu de isetare. Propiu comente, in sa note de Nadale, ant fatu sos pastores chi, chentza imbarare, sunt andhados a inue fit Gesu Bambinu.

Dìcios e Peràula de Deus/Proverbi e Parola di Dio. “Mezus andhare chi no isetare”, narat unu dìciu nostru e mi faghet pensare a sos pastores candho ant ischidu, dae sos angelos, chi fit naschidu Gesus. “Apena sos anghelos siche sunt apartados, andhendhe a ojos a chelu, sos pastores si naraiant pari pari: «Andhamus duncas finas a Betlemme, pro bider custu avenimentu chi su Segnore nos at fatu connoscher». Sunt andhados, chentza s’imbarare, e ant agatadu a Maria e a Zusepe e su pitzinnu, postu intro de una manigadorza. E pustis, chi l’ant bidu e adoradu, ripitiant a totu su chi aiant nadu a issos de su pitzinnu. […] Sos pastores siche sunt torrados, dendhe gloria e laudes a su Segnore pro totu su chi aiant bidu e intesu” (Lc 2,15-17.20). Andhamus nois puru a adorare cussu Pitzinnedhu, pro chi Isse nos donet sa matessi felitzidade chi at dadu a sos pastores de tandho e la potemus gosare cun saludu a largos annos. Custu est s’auguriu meu, pro a tie, sorre o frade caru, e pro totu sos caros tuos, in custa Pasca de Nadale 2023.

TESTO IN ITALIANO. “Meglio andare che aspettare”, dice un nostro proverbio e mi fa pensare ai pastori quando hanno saputo dagli angeli, che era nato Gesù. “Appena gli angeli si furono allontanati da loro, verso il cielo, i pastori dicevano l’un l’altro: «Andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere».

Andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. […] I