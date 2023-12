Incidente mortale alla Vigilia di Natale a Santhià, perde la vita un 52enne

E' uno stimato artigiano di Carisio, la vittima dell'incidente avvenuto la vigilia di Natale sulla strada tra Santhià e Carisio, all'altezza del passaggio a livello.

L'uomo, titolare insieme al fratello di una falegnameria, è ricordato dai compaesani come un lavoratore scrupoloso e diligente. Una perdita per i familiari e per il paese che, domenica, ha seguito con apprensione le fasi di soccorso, purtroppo vane.

L'incidente, che non ha coinvolto altri mezzi, è avvenuto nel pomeriggio. Per consentire i soccorsi da parte del 118 e poi i rilievi delle forze dell'ordine, la strada tra Carisio e Santhià è rimasta a lungo interrotta.