Messa di Natale in caserma Montegrappa, c'è anche l'ANA Biella con il presidente Fulcheri (foto di Stefano Socco)

Lo scorso 20 dicembre il vessillo di Biella (e altri 16), con il presidente Marco Fulcheri ed i consiglieri sezionali Paolo Racchi e Stefano Socco, hanno preso parte alla Messa Natalizia tenutasi alla caserma Montegrappa di Torino.

La Santa Messa è stata officiata dal cappellano militare don Ciprian Fargas e don Diego Maritano. Al termine della cerimonia, il Generale Fontana, comandante della brigata alpina Taurinense ringraziando per la numerosa partecipazione, ha dedicato un saluto ed un augurio particolare di Buon Natale a tutti i militari impegnati in missioni in Italia ed all’estero. Una fetta di panettone ed un brindisi ha concluso la serata.