Crevacuore, tanti cuori di cioccolato per Telethon - Foto Pro Loco Crecacuore e Ailoche

Pro Loco di Crevacuore e Pro Loco di Ailoche presenti anche quest’anno in piazza per i Cuori di Cioccolato Telethon, iniziativa benefica promossa Fondazione Telethon per sostenere la ricerca che aiuta molti bambini colpiti da malattie genetiche rare a diventare grandi.

A distribuire i cuori di cioccolato nei giorni scorsi in Piazza del Mercato a Crevacuore, anche Lucia Maltese, Presidente Pro Loco di Ailoche, Silvia Angelino, Presidente Pro Loco di Crevacuore e il sindaco di Crevacuore Ermanno Raffo.