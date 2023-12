Candelo, al via la distribuzione del nuovo calendario. Gelone: “Dedicato alla bellezza che ci circonda”

Parte la distribuzione del nuovo calendario, che arriverà a domicilio nelle case dei cittadini di Candelo. A darne notizia il sindaco Paolo Gelone: “Attendete metà gennaio per segnalare l'eventuale mancato recapito: la consegna è un impegno che curiamo direttamente noi amministratori e cercheremo di farlo arrivare a tutti. In ogni caso, da metà gennaio, chi non lo avesse ricevuto potrà anche ritirarlo in Comune”.

Quest'anno il calendario è dedicato alla bellezza che ci circonda “grazie alle fotografie del giovane Stefano Didioni, che ha vissuto per tanti anni a Candelo e con il quale stiamo collaborando anche per un progetto che sveleremo a breve – spiega Gelone - Lo ringrazio per la passione e per i bellissimi scatti del nostro borgo. Queste immagini ci mostrano e ci dimostrano, se mai ce ne fosse bisogno, che Candelo è speciale e che dobbiamo continuare a proteggere e valorizzare la sua bellezza, che non è solo nel Ricetto ma in tanti luoghi e spazi che frequentiamo ogni giorno: per quanto possibile fermiamoci a godere di questa bellezza. Ne vale la pena, perché siamo davvero fortunati a vivere qui e dobbiamo esserne orgogliosi”.