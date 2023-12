Viverone, in restauro la lapide del Parco di Villa Lucca - Foto Renzo Carisio

Un cittadino di Viverone, Germano Busca, si sta distinguendo per la preziosa opera a favore dei beni pubblici.

“Dopo la tinteggiatura delle fontanelle pubbliche, - dichiara il Sindaco Renzo Carisio - di varie inferriate, del pozzo comunale di Via Umberto ed altri lavori, ora è intervenuto sul restauro della lapide posta a suo tempo dal Comune all'ingresso dal parco comunale di Villa Lucca, la quale ricorda la preziosa attività svolta dal Senatore Lucca in favore della comunità viveronese. Lo abbiamo inserito nell'albo dei volontari comunali al fine di garantirgli l'assicurazione prevista. Grazie Germano, sei un esempio per tutti, poche chiacchere e tanto impegno”.