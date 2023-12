Valdilana, novità e aggiornamenti per il calendario dei rifiuti 2024

A partire dal mese di gennaio verrà variato il calendario con l’introduzione della raccolta dell’organico bisettimanale e la raccolta dell’indifferenziato settimanale.

Il territorio sarà suddiviso in due zone con giornate di raccolta diverse: località Valle Mosso, Soprana e Trivero Zona A (Botto, Dosso, Cereie, Fila, Giardino, Grillero, Mazza, Mazzucco, Borgata Molino, Polto, Ponzone, Pramorisio, Rivarolo, Vadano) con raccolta organico lunedì e giovedì e raccolta indifferenziato nella giornata di venerdì. Località Mosso e Trivero Zona B (Barbato, Barbero, Bulliana, Castello, Ferla, Ferrerò, Gioia, Guala, Lora, Marone, Oro, Frazione Piane,Pratrivero, Ronco, Rondò, Roveglio, Sant’Antonio, Sella, Vico, Zegna, Zoccolo, Via Marconi, viale Roma, Vill. Residenziale) con raccolta organico nelle giornate di martedì e venerdì, indifferenziato nella giornata di sabato.

I calendari sono ritirabili presso gli sportelli tributi nei municipi nelle giornate di apertura, sotto il portico d'ingresso del Municipio in frazione Ronco, oppure scaricabili dal sito del comune di Valdilana e al seguente link https://www.comune.valdilana.bi.it/Home/Menu?IDVoceMenu=205737

Gli utenti che per diverse ragioni non sono ancora muniti di idoneo mastello per la raccolta dell’organico o coloro che sono interessati ad avviare il compostaggio domestico possono rivolgersi all'ufficio tributi del comune di Valdilana ai seguenti numeri: 015 7592216 – 7592219 – 7592260 – 7592264.Gli uffici sono inoltre a disposizione per esigenze particolari che possano influire sul corretto conferimento dei rifiuti (ad esempio utenti possessori di seconde case non residenti e famiglie con anziani o neonati).

Si ricorda che la raccolta domiciliare degli altri materiali (carta e plastica) rimane invariata.