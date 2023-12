Importante riconoscimento per l'Istituto Comprensivo di Andorno Micca

Giovedì 14 dicembre all’UnaHotel di Cagliari nell’ambito della Conferenza Nazionale eTwinning sono stati consegnati i riconoscimenti per i migliori progetti europei relativi all’anno scolastico 2022/23 . Il primo premio nella categoria “scuola primaria” è stato assegnato alla docente dell’Istituto Comprensivo di Andorno Micca Boffa Ballaran Emanuela con la classe V della scuola primaria di Andorno Micca. La docente, accompagnata dalla dirigente scolastica Prof.sa Stefania Nuccio, è stata premiata per il progetto “To read or not to Read“ .

La maestra Boffa Ballaran è Ambasciatrice eTwinning dal 2016 . Da anni ha introdotto nella sua didattica i gemellaggi europei e ha coinvolto altri docenti dell’Istituto Comprensivo di Andorno Micca che, fin dall’istituzione delle scuole eTwinning nel 2018 , è stato l’unico Istituto della provincia di Biella ad aver conseguito questo titolo. “La partecipazione alla comunità eTwinning - spiega la maestra Boffa Ballaran- mi ha permesso di crescere umanamente e professionalmente. Attraverso le esperienze che ho avuto modo di condividere con colleghi stranieri sperimento e adotto nuove metodologie didattiche, cerco di rendere sempre più gli alunni partecipi del loro apprendere e li motivo con progetti coinvolgenti, ricchi di spunti e di attività. Il progetto vincente nasce dall’esigenza della docente Boffa Ballaran e della collega e amica greca Lina Tetradi di invogliare gli alunni ad appassionarsi alla lettura dei libri. Scopo del progetto è stato quello di far interagire gli studenti il più possibile, di coinvolgerli, di farli riflettere e di far loro migliorare l’uso della lingua inglese”.

Usando la tecnica dei "Sei cappelli per pensare" di Edward De Bono, gli studenti sono stati divisi in gruppi internazionali e hanno analizzato, da diverse prospettive, i libri inseriti nel progetto. Durante l’anno scolastico i bambini hanno anche scritto e illustrato una storia che si è intrecciata agli argomenti trattati e in conclusione ne è nato un ebook. “In questo progetto - commenta la maestra Boffa Ballaran- in particolare è stato svolto un lavoro sui libri illustrati (Picture Books) che ha permesso ad alunni di giovane età di affrontare, in lingua inglese, tematiche legate all’educazione civica e collegate ai Global Goals dell'Agenda 2030. Il premio viene a coronare un percorso di progetti eTwinning che avevo iniziato in questa classe già durante l’ultimo anno della scuola dell’infanzia con un percorso di continuità didattica e che non si è arrestato nemmeno durante la pandemia. Questi progetti si sono dimostrati una carta vincente nel riuscire a coinvolgere famiglie, alunni e partner nell’apprendimento attivo e creativo”.

“Attraverso la piattaforma eTwinning- sottolinea la dirigente Stefania Nuccio- il nostro Istituto Comprensivo apre le porte all’Europa e ad un'educazione multilingue e multiculturale.I gemellaggi europei permettono ai bambini di conoscere diverse culture e tradizioni europee e sviluppare, in un contesto reale, le competenze di Lingua Inglese. Ci complimentiamo con la docente biellese e con i suoi studenti per il premio ottenuto”.