Biella, celebrazioni in Duomo. Vescovo Farinella: “Santo Stefano dona forza per guardare avanti e poterci rialzare” (foto di Giacomo Chiarini per newsbiella.it)

Comunità di Biella in festa per Santo Stefano, patrono della città. Questa mattina, in un Duomo gremito di fedeli, si è celebrata la Santa Messa, alla presenza di autorità civili e militari e istituzioni cittadine, regionali e nazionali.

Tra questi il ministro Gilberto Pichetto, il sottosegretario Andrea Delmastro, l'assessore regionale Elena Chiorino, il consigliere regionale Michele Mosca, il presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo e il sindaco di Biella Claudio Corradino. Presenti anche numerosi sindaci della provincia.

A presiedere la funzione il vescovo Roberto Farinella, ai lati dell'altare parroci e sacerdoti del Biellese. Ricordato per l'occasione il Presepe di Greccio, prima testimonianza della rappresentazione della Natività di Gesù.

“Santo Stefano fu il primo martire, ha donato la vita per servire la fede cristiana e diffondere la parola di Dio – così Monsignor Farinella nella sua omelia - Oggi lo ricordiamo affinché ci sostenga e occorre possedere fiducia e perseveranza per portare a termine la propria missione di vita. Biella è diventata la mia casa e, negli anni passati, siamo stati investiti dalla pandemia che ci ha messo a dura prova. Santo Stefano ci dona la forza per guardare avanti e poterci rialzare, proseguire nei nostri scopi e riemergere. Oggi siamo riuniti per far sì che questo equilibrio non si spezzi e rafforzarlo nella preghiera”.